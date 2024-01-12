تظاهرات ليلية أمام البيت الأبيض احتجاجا على اعلان الحرب ضد اليمن

شهدت العاصمة الامريكية واشنطن، تظاهرات حاشدة امام البيت الأبيض، تنديدا بالحرب التي اطلقتها الولايات المتحدة ضد اليمن بتنفيذ ضربات جوية ضد الحوثيين.

وهتف المتظاهرون بـ"عاش اليمن وارفعوا أيديكم عن اليمن"، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية، بحسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل اعلام أمريكية.

ومن المرجح ان الاحتجاج نظمه تحالف "انسوير" (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونشرت المنظمة عبر منصة "إكس"، بيانا يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة.

https://x.com/answercoalition/status/1745638512001474639?s=20

وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية مع هذا الانتقام ضد تضامن اليمن مع فلسطين، ويحتشد النشطاء المناهضون للحرب في البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".

وتجمع حشد من المحتجين في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك مساء الخميس بالتوقيت المحلي، حيث نددوا بالضربات الأمريكية البريطانية على اليمن مطالبين بوقفها فورا، كما دعوا لتحرير فلسطين.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين، وذلك انتقاما للهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، بحسب "روسيا اليوم".