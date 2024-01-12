الصفحة الدولية

محام أمريكي: جنوب إفريقيا ستكسب الدعوى ضد إسرائيل!


   صرّح المحامي والأكاديمي الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل بإن هناك احتمالاً كبيرا بأن تكسب جنوب إفريقيا دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل لدى العدل الدولية.
وأوضح فرانسيس بويل خلال مقابلة مع "الأناضول" حول جدوى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي، إمكانية أن يكون لذلك عواقب وخيمة على تل أبيب.
وساهم بويل في إعداد لائحة الاتهام ضد الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش المتهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، والذي توفي في السجن أثناء محاكمته.
وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال حربها على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وصرح بويل بأن سيناريوهات مختلفة يمكن أن تنشأ في القضية إذا أدانت المحكمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، منها توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار وتعليق مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، والملاحقة القضائية، والعقوبات الاقتصادية.
وأضاف المحامي الأمريكي لقد قرأت جميع المرافعات التي قدمتها جنوب إفريقيا، وتحليلي استنادا إلى معرفتي وتقديري وخبرتي هو أنه سيكون هناك أمر بوقف هجمات إسرائيل على أساس أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وعبّر عن إعتقاده بأن تكسب جنوب إفريقيا الدعوى القضائية وعندما يصدر قرار المحكمة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية بالنسبة لإسرائيل، عندئذ سيعرف العالم أجمع أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ولفت بويل إلى أنه ستعقد جلستان هذا الأسبوع في الدعوى وأمر وقف الممارسات غير العادلة ضد فلسطين قد يصدر خلال أسبوع.
وذكر أن جنوب إفريقيا لديها أفضل المحامين على الساحة الدولية وهم يعرفون بالتأكيد ما يفعلونه، مضيفا أقول مرة أخرى أعتقد أنهم سينتصرون.
وبخصوص اعتراض إسرائيل على القضية المذكورة، قال بويل إنها تدرك أن أي قرار من محكمة دولية ضدها سيسبب لها جروحا خطيرة لا تندمل.
وذكر بويل أن رئيسة محكمة العدل الدولية هي القاضية الأمريكية جوان دونوغيو، الموظفة سابقا في وزارة الخارجية الأمريكية، يمكنها استخدام نفوذها لصالح إسرائيل.
وأشار إلى أن دونوغيو ربما تنقل معلومات إلى الإدارة الأمريكية، وأنا متأكد من أنها ستُسير العملية القانونية في القضية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وضد جنوب إفريقيا.
وأكد أن جنوب إفريقيا ستعين قاضيا في المحكمة نيابة عنها وهم يأملون أن يتمكن هذا القاضي من خوض معركة جيدة مع دونوغيو، موضحا أن الأخيرة ستترك منصبها في 4 فبراير لكن هذا سيحدث بعد عقد جلسات الاستماع.
ولفت بويل إلى أنه إذا أصدرت المحكمة أمرا ضد إسرائيل بوقف الممارسة غير العادلة، فسيتم إدانة الحكومة الأمريكية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
وبين المحامي الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متواطئة بالتأكيد في الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين وتساعد وتحرض على ذلك وهذا يتعارض أيضا مع قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الذي أصدرته الحكومة الأمريكية.
وذكر بأنه تم رفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن في الولايات المتحدة، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وهذه القضية الآن في المحاكم الأمريكية.
كما انتقد بويل تقاعس المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضايا المرفوعة لديها ضد إسرائيل، واصفا المحكمة بأنها فاسدة و دنيئة.
وختم حديثه بالقول منذ عام 2009 وفي ظل ثلاثة مدعين عامين مختلفين، لم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ساكنا لصالح الفلسطينيين، ومنذ ذلك التاريخ، دماء جميع الفلسطينيين الذين قتلوا تلطخت بها أيدي المحكمة الجنائية الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محام أمريكي: جنوب إفريقيا ستكسب الدعوى ضد إسرائيل!
إيران تحذر من إتساع الحرب في المنطقة
تركيا تمنع جنودها من استخدام الهواتف المزودة بكاميرات في مناطق الاشتباك
القيادة الوسطى الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على خطوط الشحن الدولي في خليج عدن
مرافعة جنوب إفريقيا في لاهاي صفعة قوية لإسرائيل وأمريكا
الرئيس الأوكراني يدعوا مواطنيه العودة إلى البلاد والخدمة في الجيش!
تطورات جديدة تخص قضية وزير الدفاع الأمريكي!
أمريكا تدعو إيران للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية سانت نيكولاس وطاقمها
مجلس النواب الأمريكي يصدر توصية بإدانة نجل بايدن بتهمة "ازدراء الكونغرس"
روسيا تؤكد التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق مع إيران في مكافحة الإرهاب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك