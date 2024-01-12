إيران تحذر من إتساع الحرب في المنطقة

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حذرت إيران، من اتساع الحرب في المنطقة في حال إستمر قتل المدنيين في غزة والضفة بفلسطين بهذه الوحشية.وأوضح وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن رقعة الحرب في المنطقة سوف تتسع فيما استمر الحال في قتل المدنيين في غزة والضفة الغربيةوبيّن عبد اللهيان أن إجراءات أنصار الله الحوثيين دعم لفلسطين، وهم يؤكدون اعتراض السفن التي تشارك في توسيع الحرب.في المقابل، كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أميركية لشن ضربات ضد الحوثيين. وصرّحت أنه من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين.