إيران تحذر من إتساع الحرب في المنطقة

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن رقعة الحرب في المنطقة سوف تتسع فيما استمر الحال في قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية
وبيّن عبد اللهيان أن إجراءات أنصار الله الحوثيين دعم لفلسطين، وهم يؤكدون اعتراض السفن التي تشارك في توسيع الحرب.
في المقابل، كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أميركية لشن ضربات ضد الحوثيين. وصرّحت أنه من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين.
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