تركيا تمنع جنودها من استخدام الهواتف المزودة بكاميرات في مناطق الاشتباك

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، خلال مؤتمر صحفي أنها أصدرت أمراً بمنع استخدام الهواتف الذكية وأية أجهزة هاتفية مزودة بكاميرات للجنود والكوادر المساعدة لهم في العمليات العسكرية والمناطق الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع إنها بدأت بتقديم المعلومات للجنود والأفراد العسكريين والأمنيين حول المخاطر والآثار السلبية الناجمة عن استخدام هذه الأجهزة في مناطق المواجهات.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، إن أي شخص لا يمتثل لأوامرها ويتصرف بشكل مخالف لهذه الأوامر والتعليمات سيتم معاقبته بشدة.