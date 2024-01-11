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مرافعة جنوب إفريقيا في لاهاي صفعة قوية لإسرائيل وأمريكا


 أوضح المحلل السياسي المصري الدكتور إسماعيل صبري مقلد، بشأن الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأنها تشكل صفعة قوية لإسرائيل وأمريكا.
وذكر إسماعيل صبري مقلد في حديث لـشبكة روسيا، اليوم الخميس، إن ما ذكره الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة وشعبها وما قدمه من أدلة موثقة ودامغة يندى لها أي جبين متحضر في العالم، هو صفعة قوية ليس على وجه إسرائيل وحكومتها العنصرية وحدها فحسب، وإنما هي صفعة قوية كذلك على وجه داعمها الأمريكي الأكبر، وعلى وجه وزير خارجيته بلينكن الذي يجوب المنطقة حاليا تحت زعم إيجاد حلول لإنقاذ غزة.
وأشاد مقلد جهود جنوب إفريقيا قائلا، مرة أخرى كل التقدير والاحترام لدولة جنوب إفريقيا التي قدم فريقها القانوني العظيم دفاعا مجيدا عن فلسطين وشعبها لن ننساه لهم.
وقد إنطلقت اليوم الخميس، جلسات إستماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
ومن الجدير بالذكر، أن دعوى الإبادة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تعتبر تأريخية، حيث أرسلت جنوب إفريقيا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية، لإجبار إسرائيل على وقف هجومها الدامي على قطاع غزة، والذي خلف نحو 30 الف قتيل ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.
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مرافعة جنوب إفريقيا في لاهاي صفعة قوية لإسرائيل وأمريكا
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