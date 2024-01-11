تطورات جديدة تخص قضية وزير الدفاع الأمريكي!

صرّح المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية -البنتاغون- روبرت ستورتش، بأنه يعتزم فتح تحقيق في ملابسات نقل وزير الدفاع لويد أوستين إلى المستشفى.

وجاء في تصريحه اليوم الخميس، أن التحقيق سيهدف إلى دراسة الأدوار والعمليات والإجراءات والالتزامات الخاصة بنقل وزير الدفاع إلى المستشفى.

وكذلك يسعى التحقيق إلى تقييم ما إذا تم تقديم معلومات كافية بهذا الشأن وما إذا تم تسليم المهام في الوقت المناسب على خلفية المشاكل الصحية لوزير الدفاع.

ويُذكر أن البنتاغون قد نشر يوم الثلاثاء الماضي بيانا طبيا، جاء فيه أن وزير الدفاع لويد أوستين نقل إلى المستشفى لعلاج سرطان البروستات.

وأحدث نقل أوستين إلى المستشفى بشكل مفاجئ فضيحة في الإدارة الأمريكية ودعوات لإقالة الوزير، وقد فتحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكرأن أوستين قد نُقل إلى المستشفى في 22 ديسمبر الماضي، حيث خضع لعملية جراحية، وبعد عودته إلى المنزل، تم نقل الوزير إلى المستشفى مجددا يوم 1 يناير بسبب تعقيدات بعد العلاج، وبعد تحسن حالته الصحية يتوقع الأطباء شفاءه بالكامل.



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