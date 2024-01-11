أمريكا تدعو إيران للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية سانت نيكولاس وطاقمها

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طالبت الولايات المتحدة السلطات الإيرانية للإفراج الفوري عن ناقلة النفط سانت نيكولاس وطاقمها؛ حسبما أعلن نائب مدير المكتب الإعلامي في الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل.وأوضح باتل في إحاطة، يجب على الحكومة الإيرانية الإفراج عن السفينة وطاقمها، ووصف باتل الاستيلاء على السفينة بالأمر غير القانوني، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات الإيرانية تهدف إلى تقويض التجارة الدولية.ولم يقدم باتل ردا واضحا حول الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه هذه المسألة. وقال باتل، نحن نواصل مشاورات وثيقة مع شركائنا في المنطقة حول الخطوات المناسبة التي يمكن اتخاذها لمحاسبة النظام الإيراني.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.وذكرت الوكالة عبر شبكة إكس أن القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان.