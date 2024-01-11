روسيا تؤكد التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق مع إيران في مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ملتزمة التزاما راسخا بالتعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع مظاهره.

وقالت الخارجية في بيانها إن "موسكو تؤكد مجددا التزامها الراسخ بمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره".

وأشارت إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الهمجي الذي وقع في 3 يناير في مدينة كرمان.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت 35 شخصا إضافيا، على صلة بهجمات كرمان قرب مرقد قاسم سليماني التي أودت بحياة قرابة 100 شخص.

كما أعلنت إيران في 7 يناير الجاري إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية هجوم كرمان الإرهابي.

ووقع الهجوم في كرمان، في 3 يناير، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران. واستهدف مراسم إحياء ذكرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل عام 2020 بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي، في حين توعد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب بحقهم.