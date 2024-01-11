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بسبب مثليته وديانته اليهودية.. منظمات تندّد بـ "موجة كراهية" ضد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد


دانت منظمات "موجة كراهية معادية للسامية والمثليين" تستهدف رئيس الوزراء الفرنسي الجديد غابريال أتال على منصة "اكس".

ودعا اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا اليوم الخميس إلى فرض "عقوبات" على ناشري هذه الرسائل.

وكتب الاتحاد في رسالة نشرها على المنصة نفسها أن "تعيين غابريال أتال رئيسا للوزراء موضوع موجة جديدة من الكراهية المعادية للسامية والمثليين على اكس".

وأضاف "ليس الوقت للإدانات بل للتحرّك"، ولا سيما من خلال "فرض عقوبات على جميع كاتبي التغريدات التي تحض على الكراهية".

وعُيّن غابريال أتال الثلاثاء رئيسا للحكومة الفرنسية ليصبح بذلك أصغر رئيس للوزراء في تاريخ الجمهورية وأول مثلي علنا يتولى هذا المنصب، في إطار تعديل وزاري يفترض أن يعطي دفعا جديدا لولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

وندّد رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا يوناثان عرفي الثلاثاء، يوم تعيين أتال رئيسا للحكومة، بـ "موجة تعليقات معادية للمثليين ومعادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال على منصة "اكس"، "بالنسبة للكارهين فمن الواضح أن رئيس الوزراء يُنسب قبل كل شيء إلى ميوله الجنسية أو أصل اسمه. وبالنسبة للعقول الجمهورية، إنه رئيس وزراء، فقط".

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بسبب مثليته وديانته اليهودية.. منظمات تندّد بـ "موجة كراهية" ضد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد
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