قرب موقع اختبارات نووية.. هزة أرضية تضرب كوريا الشمالية

أعلنت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، يوم الخميس، إن هزة أرضية بقوة 2.4 درجة وقعت قرب موقع اختبارات نووية في كوريا الشمالية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية بأن "الهزة ضربت منطقة على بعد 41 كيلومترا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية".

واضافت: "يبدو أن الهزة وقعت لأسباب طبيعية".

يذكر أن منطقة كيلجو موطن موقع بونغكي ري للتجارب النووية حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست، كما تعتبر منطقة معرضة للزلازل.

ويقول الخبراء إن "أرض كيلجو باعتبارها منطقة غرانيتية، كانت في الأصل مستقرة لكن التجارب النووية المتكررة ربما جعلتها غير مستقرة".