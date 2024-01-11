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إعتقال 35 شخصاً في إيران على صلة بهجمات كرمان


 صرّحت وكالة إرنا الإيرانية، الخميس، بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت 35 شخصا إضافيا، على صلة بهجمات كرمان قرب مرقد قاسم سليماني التي أودت بحياة قرابة 100 شخص.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 35 شخصا في محافظات كرمان، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الرضوية، وأصفهان، وطهران، وأذربيجان الغربية، كما تم التعرف على عدد من المتورطين خارج إيران على الجانب الآخر من الحدود وفق تعبير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي أكدت أن وزارة المخابرات تلاحق هؤلاء بشكل جدي، وأنها لن تتوقف حتى تحقيق العدالة بالكامل في حقهم.
وأوضحت الوكالة أن أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد تمكنت من تحديد هوية المخطط الرئيسي للعملية وجامع العبوات الناسفة، وهو طاجيكي يحمل لقب عبدالله طاجيكي، دخل برفقة امرأة وطفل إلى إيران بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية الشرقية، واستقر في ضواحي مدينة كرمان.
وذكرت إرنا إلى أن عبدالله طاجيكي تولى توجيه العملية، وجهز القنابل محلية الصنع، وغادر البلاد قبل يومين من وقوع التفجير.
وقالت الوكالة إن الاستخبارات تمكنت من التعرف على هوية أحد الانتحاريين، وعمره 24 عاما وهو مواطن من  طاجيكستان ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، فيما أكدت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن دلائل مهمة تتعلق بهوية الانتحاري الثاني.
وكانت إيران أعلنت في السابع من يناير الجاري إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية هجوم كرمان الإرهابي.
ووقع الهجوم في كرمان، في الثالث من يناير، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران. واستهدف مراسم إحياء ذكرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي إستُشهد عام 2020 بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد.
وكان تنظيم داعش قد تبنى الهجوم الإرهابي، في حين توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب بحقهم.
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