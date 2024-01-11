بكين تصرّح بأن قضية تايوان خطاً أحمر!

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صرّحت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، بإن قضية تايوان هي أهم المصالح الأساسية للصين وأول خط أحمر في العلاقات الصينية- الأمريكية لا يجوز تجاوزه.وأوضحت المتحدثة الصينية في مؤتمر صحفي اليوم، خلال تعليقها على تصريحات أمريكية بخصوص معارضة أي تدخل في الانتخابات في تايوان، قضية تايوان هي شأن داخلي للصين، والانتخابات في منطقة تايوان هي شأن محلي للصين، ولا يمكن أن نتحمل أي تدخل خارجي في ذلك.وأكدت بأن الولايات المتحدة تدلي بشكل علني بتصريحات غير مسؤولة بشأن الانتخابات في تايوان، ومن جانبها تعرب الصين عن استيائها الشديد وتعارضها بشدة.وأضافت الدبلوماسية الصينية، أريد التأكيد على أن قضية تايوان هي من أهم المصالح الأساسية للصين، وهي أول خط أحمر في العلاقات الصينية- الأمريكية لا يمكن تجاوزه.ولفتت إلى أن بلادها ستتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية.ومن المقرر إجراء انتخابات رئيس إدارة تايوان وانتخابات المجلس التشريعي - برلمان الجزيرة - في 13 ينايرالجاري.