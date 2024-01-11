الاستخبارات الأمريكية تحذر من إمكانية تنفيذ حزب الله هجمات في الولايات المتحدة



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

صرّحت مجلة بوليتيكو بأن مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية، حذروا من خطر قيام حزب الله بمهاجمة الولايات المتحدة.وأوضح مسؤولان من الإستخبارات إن قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك تنظيم داعش.كذلك أفاد مسؤولون مطلعون بأن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير إلى تزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأمريكيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أمريكا نفسها، كاشفين أن بيانات الاستخبارات تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج.وذكر أحد المسؤولين، يمكن لحزب الله الاستفادة من القدرة التي يمتلكها لوضع الناس في أماكن للقيام بشيء ما، مشددا على أنه أمر يدعو إلى القلق. ورفض تقديم تفاصيل عن النوع المحدد للهجمات التي يمكن أن يقوم بها حزب الله، لكنهم قالوا إن حزب الله لديه قدرات لا تمتلكها الجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة.وأشار إلى أن أفرادا استلهموا تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، ولكنهم ليسوا على صلة مباشرة بعضوية تلك الجماعات الإرهابية، نفذوا هجمات منفردة في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن حزب الله لديه شبكة دولية موسعة من شأنها أن تسمح له باستخدام نشطائه لتنفيذ هجوم في الولايات المتحدة.وكشف أحد المسؤولين أن وزارة الخارجية عززت إجراءات الأمن في السفارة الأمريكية في بيروت في الأسابيع الأخيرة لمنع أي هجوم على الدبلوماسيين المقيمين في لبنان.وبيّن أندرو تابلر، الذي شغل منصب المبعوث الخاص في سوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية، إن هذه الميليشيات الإيرانية تقصف الولايات المتحدة في شرق سوريا والعراق. من المثير للاهتمام أن كل هذا يحدث في الخلفية وأن الناس يركزون على مسرح غزة، لكن الحرب في الواقع أكبر بكثير من ذلك.