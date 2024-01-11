أمريكا، سنبحث مع الحلفاء الخطوات اللاحقة ضد الحوثيين!

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صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستبحث مع الحلفاء الخطوات اللاحقة ضد الحوثيين إن لم يوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر.وذكر كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، نسعى لضمان مرور آمن للسفن المشاركة في التجارة الدولية في البحر الأحمر.وأوضح قائلاً، نعتزم مواصلة التنسيق والمشاورات مع حلفائنا وشركائنا بشأن الخطوات اللاحقة في حال استمرار الهجمات.وشدد أن الحوثيين سيواجهون عواقب في حال مواصلتهم للهجمات في البحر الأحمر، دون أن يحدد طبيعتها، مضيفا أن الحل الأفضل لمنع التصعيد هو وقف الهجمات من قبل الحوثيين.وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تريد تفادي التصعيد في المنطقة.وكان البنتاغون قد حذر الحوثيين من العواقب في حال استمرار الهجمات، داعيا لأخذ التحذيرات الأمريكية على محمل الجد.ومن الجدير بالذكر أن حركة أنصار الله الحوثية، قد أعلنت عن إطلاق عمليات ضد إسرائيل في المنطقة تضامنا مع حركة حماس في قطاع غزة على إثر العملية العسكرية في القطاع. بالمقابل، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتشكيل تحالف لتنفيذ عملية حارس الازدهار، التي قالت إنها تهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر.