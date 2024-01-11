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كورونا ما يزال يشكل تهديداً !


 صرّحت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن تسجيل نحو 10 آلاف حالة وفاة بكوفيد-19 في ديسمبر الماضي، محذرةً من أن الفيروس لا يزال يشكل تهديداً كبيراً.
وبيّنت المنظمة أنّ البيانات الواردة من مصادر مختلفة أظهرت أنّ انتقال العدوى ازداد خلال الشهر الفائت، في تطوّر عززته التجمعات خلال فترة الأعياد والمتحورة جاي ان 1 التي باتت راهناً الأكثر انتشاراً في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، "مع أنّ كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، لا يزال الفيروس ينتشر ويتحوّر ويتسبّب بمقتل كثيرين.
وبالإضافة إلى 10 آلاف حالة وفاة سجّلتها منظمة الصحة العالمية في الشهر الفائت، كذلك شهدت حالات دخول المستشفيات زيادة بـ42%، في حين ارتفعت الحالات التي استدعت دخول وحدات العناية المركزة بنسبة 62% مقارنة بأرقام نوفمبر.
وأضاف، أن الأرقام تستند إلى بيانات جُمعت من أقل من 50 دولة معظمها من أوروبا والأميركتين، وقال من المؤكد أنّ ثمة ارتفاعاً في عدد الوفيات بكوفيد في بلدان أخرى لم يتم الإبلاغ عنها.
وتابع علينا جميعاً مواصلة اتخاذ تدابير وقائية ضد كوفيد-19، على غرار الأفراد والحكومات التي تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد أمراض أخرى.
وبيّن أنّ 10 آلاف حالة وفاة شهرياً هو أقل بكثير مما سُجّل خلال ذروة الجائحة، ولكن يعدّ هذا المعدل من الوفيات التي يمكن تجنّبها، غير مقبول.
وحث تيدروس الحكومات على مواصلة مراقبة الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان إتاحة الفحوصات والعلاجات واللقاحات الموثوقة وبأسعار مقبولة.
وقال نواصل دعوة الأفراد إلى تلقي اللقاح وإجراء اختبار الكشف عن الفيروس ووضع كمامات عند الحاجة والتأكد من تهوئة الأماكن الداخلية المزدحمة بشكل جيد.
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