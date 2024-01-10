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الكشف عن مقترح لعزل رئيس البنتاغون


صرّح عضو الكونغرس الأمريكي مات روزندال، أنه قدم إقتراح على زملائه في ما يخص مُساءلة وعزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يعاني من مشاكل صحية منذ فترة طويلة.
ولغاية يوم أمس الثلاثاء، حتى أُعلن رسميا أن أوستن خضع لعملية جراحية لسرطان البروستات في 22 ديسمبر، وتم نقله إلى المستشفى إلى أجل غير مسمى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات ما بعد الجراحة بما في ذلك عدوى المسالك البولية وتراكم السوائل في البطن.
ونشر روزندال على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي إكس، قدمت للتو اقتراحا بعزل وزير الدفاع لويد أوستن، واتهم عضو الكونغرس رئيس البنتاغون باتباع عادة التضليل والأكاذيب التي قال إنها تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي.
وذكرت وسائل الإعلام أن أوستن أبقى البيت الأبيض، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة من عدم اليقين بشأن دخوله المستشفى لعدة أيام وحتى لفترة أطول بشأن تشخيصه.
وألقى عضو الكونغرس باللوم على أوستن في الانسحاب الأمريكي المنظم غير الناجح من أفغانستان وقصة تحليق "منطاد تجسس صيني" فوق الأراضي الأمريكية، بما في ذلك قاعدة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وأوضح البيت الأبيض إن بايدن لديه ثقة كاملة في وزير الدفاع أوستن، وليس لديه خطط لإقالته ويتطلع إلى عودته إلى وزارة الدفاع الأمريكية.
وفي السياق ذاته، إنتقد ترامب، وزير الدفاع لويد أوستين بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.
وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال، يجب إقالة وزير الدفاع الفاشل لويد أوستن على الفور بسبب السلوك المهني غير اللائق والتقصير في أداء الواجب.
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الكشف عن مقترح لعزل رئيس البنتاغون
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