وزير خارجية أمريكا: تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر!

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صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء،عن توقعاته بوجود تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة، فيما أكد أن هناك توافقاً بين دول المنطقة على عدم توسيع الصراع.وذكر بلينكن بعد وصوله العاصمة البحرينية المنامة، ستكون هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.وأوضح أن هجمات البحر الأحمر يتم دعمها والتحريض عليها من إيران، مشدداً أوضحنا لإيران أن دعم الحوثيين يجب أن يتوقف، وأنه ليس من صالحهم توسيع نطاق النزاع.وبيّن وزير الخارجية الأمريكي قائلاً، بحثت في رحلتي تعبيد مسار حل الدولتين، وناقشت مع المسؤولين إصلاح السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن "هناك توافقاً بين دول المنطقة على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة.