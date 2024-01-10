الصفحة الدولية

وزير خارجية أمريكا: تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر!


صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء،عن توقعاته بوجود تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة، فيما أكد أن هناك توافقاً بين دول المنطقة على عدم توسيع الصراع.
وذكر بلينكن بعد وصوله العاصمة البحرينية المنامة، ستكون هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح أن هجمات البحر الأحمر يتم دعمها والتحريض عليها من إيران، مشدداً أوضحنا لإيران أن دعم الحوثيين يجب أن يتوقف، وأنه ليس من صالحهم توسيع نطاق النزاع.
وبيّن وزير الخارجية الأمريكي قائلاً، بحثت في رحلتي تعبيد مسار حل الدولتين، وناقشت مع المسؤولين إصلاح السلطة الفلسطينية، مضيفاً أن "هناك توافقاً بين دول المنطقة على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن مقترح لعزل رئيس البنتاغون
مروحية أُممية وطاقمها بيد حركة الشباب في الصومال!
وزير خارجية أمريكا: تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر!
"كشف المستور".. نفق سري تحت كنيس يهودي في نيويورك
إيران تحدد هويتي الارهابيين الذي نفذا تفجيري مدينة كرمان
الكشف عن مشاركة حاملات طائرات ومدمرات أمريكية وبريطانية في صد أكبر هجوم حوثي
اجتماع برلماني طارئ حول فلسطین ينطلق في إيران
إيلون ماسك، أمريكا تدفع أوكرانيا للتضحية بشبابها!
المتهم ترامب يصر على منحه الحصانة في ختام إحدى جلسات محاكمته!
محتجون يمهلون الحكومة الليبية ثلاثة أيام !
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك