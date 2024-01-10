إيران تحدد هويتي الارهابيين الذي نفذا تفجيري مدينة كرمان

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأربعاء، تحديد هوية الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا الهجوم الارهابي قبل ايام في مدينة كرمان، وراح ضحيته العشرات بين قتيل ومصاب من القادمين لزيارة مرقد قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني في ذكرى رحيله الرابعة.

واوضح وزير الداخلية الايراني في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية، أن احد الانتحاريين طاجيكي الجنسية ومن المحتمل جدا ان يكون الانتحاري الثاني طاجيكيا ايضا.

وأشار الوزير الى ان بعض العناصر الذين كانوا على علاقة بهذا الهجوم الارهابي قد تم اعتقالهم ايضا، كما ضبطت الاجهزة الامنية معدات أخرى كانت بحوزة الارهابيين.

هذا وكان المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي قد اعلن في وقت سابق عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية جريمة كرمان الإرهابية، قائلا انهم يخضعون الان للتحقيق والإجراءات الأولية.