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الكشف عن مشاركة حاملات طائرات ومدمرات أمريكية وبريطانية في صد أكبر هجوم حوثي


 صرّحت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء عن شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.
وذكرت القيادة في بيان لها، إنه تم إسقاط 18 طائرة بدون طيار من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن من خلال جهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس مايسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة HMS Diamond (D34).
وأوضح البيان أن هذا هو الهجوم 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر. فيما لمم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي، وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.
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الكشف عن مشاركة حاملات طائرات ومدمرات أمريكية وبريطانية في صد أكبر هجوم حوثي
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