اجتماع برلماني طارئ حول فلسطین ينطلق في إيران

تحتضن إيران اليوم الأربعاء إجتماعا طارئاً للجنة فلسطين الدائمة لإتحاد الجمعية البرلمانية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور شخصيات برلمانية من 26 دولة إسلامية وآسيوية.وخلال كلمة المؤتمر وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إسرائيل بأنها الطفل الفاسد لمنظومة الغرب في المنطقة، وما يحصل في غزة يؤكد أن أدعياء حقوق الإنسان في الغرب، لا يريدون هذه الحقوق إلا لأنفسهم.وأكد على أنه لا بد من التحرك بشكل جماعي ومنسجم لوضع حد لما يحصل في غزة في ظل عدم فاعلية مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه لا فائدة من عملية التطبيع مع إسرائيل وثبت ذلك للبلدان الإسلامية.وأوضح بأن إسرائيل تسعى لذلك من أجل احتلال الاراضي الإسلامية وتغيير خارطة العالم الإسلامي، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن نفسه وهذا حقه الطبيعي ولا يحتاج الإذن من أحد.ومن الجدير بالذكر أنه يشارك في الاجتماع شخصيات برلمانية على مستوى رؤساء ونواب رؤساء مجالس النواب عن 26 دولة إسلامية وآسيوية هي فلسطين، لبنان، البحرين، تركيا، أذربيجان، ساحل العاج، الجزائر، عمان، الصين، موريتانيا، إندونيسيا، العراق، سوريا، السعودية، طاجيكستان، الكويت، السنغال، مالي، ماليزيا، بوركينا فاسو، تونس وقطر والمغرب العربي والإمارات العربية المتحدة وباكستان وتشاد.



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