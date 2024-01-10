المتهم ترامب يصر على منحه الحصانة في ختام إحدى جلسات محاكمته!

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طالب المتهم ترامب بوجوب منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، معتبرا أن رفض المحكمة لطلبه بهذا الشأن سيكون سابقة خطيرة.وضمن حديث صحفي بعد جلسة محكمة الاستئناف بواشنطن، يوم الثلاثاء، حذر ترامب من أن محاكمته المحتملة ستفتح صندوق باندورا (صندوق الشرور) ، مصراً على أن الرئيس يجب أن يتمتع بالحصانة، وإنه لم يرتكب أي شيء سيئ.ويصر محامو ترامب على أنه لا يمكن محاكمة ترامب إلا بعد المساءلة في الكونغرس وإدانته من قبل المشرعين. ومن الجدير بالذكر أن ترامب يبذل كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن وربما إلى ما بعد الاقتراع.ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.ومن المفترض أن يحاكم المتهم ترامب في أربع قضايا جنائية وهو يسعى في نفس الوقت للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.