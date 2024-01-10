محتجون يمهلون الحكومة الليبية ثلاثة أيام !

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أمهل محتجون ليبيون حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ثلاثة أيام لتنفيذ مطالبهم، مهددين بتعطيل إنتاج وضخ النفط داخل مجمع مليتة، والذي يمد إيطاليا بالغاز.وتجمهر محتجون من الزاوية والساحل الغربي، يمثلون حراك استئصال الفساد، أمام المُجمع، بعد ظهر يوم الثلاثاء، منددين بما أسموه التلاعب بمصدر رزق الليبيين من النفط والغاز.وهتف المحتجون مطالين إقالة رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، وإجراء تحقيقيات فيما قالوا إنها تجاوزات أقدم عليها بعض المسؤولين، وأبدوا تمسكهم بإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه، ومنعه من توقيع أي اتفاقيات قد تضر بقطاع النفط.وبادرت المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان القوة القاهرة في حقل شرارة النفطي، اعتبارا من الأحد الماضي، بسبب إغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة إلى أن الإغلاق أسفر عن تعليق إمدادات النفط الخام من الحقل إلى محطة الزاوية.ويعتبر المجمع مركزاً لتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز جرينستريم، ويضم مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 355 هكتارا، بالإضافة إلى خزانات للنفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى.