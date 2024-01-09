رئيس البرلمان الجزائري يصل طهران لإجتماع طارئ حول فلسطين

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أعلنت وكالة مهر للأنباء اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، وصل اليوم إلى طهران للمشاركة في اجتماع طارئ حول فلسطين.وأوضحت الوكالة أن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محسن بيرهادي، والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ابو الفضل عموئي، كانا في استقبال بوغالي لدى وصوله مطار مهرآباد على رأس وفد برلماني.ووصل بوغالي طهران للمشاركة في الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لدى اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الأول للجنة فلسطين لجمعية البرلمانات الآسيوية (APA).وشدد بيرهادي أن القضية الفلسطينية تحولت إلى ألم جسيم لدى الشعوب الإسلامية والدول المسلمة والأحرار في العالم"، معربا عن أمله بأن يؤدي الاجتماع الطارئ المقرر عقده يوم غد إلى فتح أبواب جديدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الظلم الجائر ضده.وتابع بيرهادي، أن الدول الإسلامية يجب أن توظف كل أدواتها لوقف إبادة الشعب الفلسطينى في غزة.بالمقابل، أعلن بوغالي عن استعداد بلاده لأي تعاون مشترك مع طهران لحل أزمة فلسطين. وأضاف، نحن نسعى إلى وقف الحرب في غزّة ونستمر بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومستعدون للتعاون مع إيران في مسار إنقاذ الشعب الفلسطيني.وكانت الجزائر قد دعت لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـ12 من يناير الجاري، حول التهديدات الإسرائيلية بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.