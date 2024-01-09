سماحة السيد الخامنئي: قرابة مليوني إنسان في بقعة صغيرة من الأرض جعلوا أمريكا وإسرائيل عاجزتين

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، أن "صمود سكان غزة جعل أمريكا والكيان الصهيوني عاجزين".

وقال سماحته، خلال استقباله نحو ألفين شخص من أهالي محافظة قم: "انظروا إلى غزة اليوم. إن دور الوجود الشعبي وصمود الناس في حادثة كبيرة، أي مجموعة صغيرة، قرابة مليوني إنسان في بقعة صغيرة من الأرض، جعل أمريكا بكل عظمتها والكيان الصهيوني المعلق بأمريكا عاجزين. هذا هو تأثير وقوة الوجود والمشاركة الشعبية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.