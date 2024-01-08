ترامب يدعو إلى إقالة وزير الدفاع الأمريكي بسبب دخوله المستشفى دون الإعلان عن ذلك

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الدفاع لويد أوستين بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "يجب إقالة وزير الدفاع الفاشل لويد أوستن على الفور بسبب السلوك المهني غير اللائق والتقصير في أداء الواجب".

وأضاف أن وزير الدفاع "كان في عداد المفقودين لمدة أسبوع واحد، ولم يكن لدى أحد، بما في ذلك رئيسه جو بايدن الملتوي أدنى فكرة عن مكان وجوده".

واعتبر ترامب أن أداء وزير الدفاع كان سيئا، وكان ينبغي إقالته منذ فترة طويلة، هو و"الجنرال" مارك ميلي (الرئيس السابق لهيئة الأركان)، لأسباب عديدة، على وجه الخصوص الاستسلام الكارثي في أفغانستان، ربما كانت اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ بلادنا!".

وفي وقت سابق وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس العلاج السري لوزير الدفاع لويد أوستن بالمستشفى بأنه "غير مقبول" لأن الأمريكيين لهم الحق في معرفة حالته الصحية.

وأخفت وزارة الدفاع الأمريكية عن البيت الأبيض لمدة 3 أيام معلومات حول دخول وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى.