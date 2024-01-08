الصفحة الدولية

"أسوشيتد برس": أوستن لا يزال في المستشفى والبنتاغون أظهر افتقارا مذهلا للشفافية بشأن مرضه


بقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المستشفى يوم الأحد مع ظهور المزيد من التفاصيل حول صناع القرار الرئيسيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، الذين لم يبلغوا لعدة أيام بشأن مرضه.

ويعكس فشل البنتاغون في الكشف عن دخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى افتقارا مذهلا للشفافية بشأن مرضه، ومدى خطورته، ومتى قد يسمح بخروجه، فمثل هذه السرية، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من عدد لا يحصى من أزمات الأمن القومي، تتعارض مع الممارسة المعتادة مع الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس الوزراء.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع إن "نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس لم يتم إخطارها حتى يوم الخميس بأن أوستن دخل المستشفى منذ الأول من يناير، وبمجرد إخطارها، بدأت هيكس في إعداد البيانات لإرسالها إلى الكونغرس ووضعت خططا للعودة إلى واشنطن".

وأوضح المسؤول أن" هيكس كانت في بورتوريكو في إجازة ولكن كان معها معدات اتصالات للبقاء على اتصال وتم تكليفها بالفعل ببعض الواجبات على مستوى الوزير يوم الثلاثاء".

وأضاف: "لم يذكر البنتاغون ما إذا كانت النائبة كاثلين هيكس قد حصلت على تفسير يوم الثلاثاء لسبب توليها بعض مهام أوستن، لكن النقل المؤقت للسلطة ليس أمرا غير عادي.. ليس من غير المألوف أن يتم نقل السلطات بدون تفسير مفصل، كما قررت هيكس عدم العودة بعد أن أُبلغت أن أوستن سيستأنف السيطرة الكاملة يوم الجمعة".

ووفقا لثلاثة أشخاص على علم بدخول أوستن إلى المستشفى فإنه "لم يتم إخبار بايدن أيضا بدخول أوستن إلى المستشفى حتى أبلغه مستشار الأمن القومي جيك ساليفان يوم الخميس".

وفي بيان صدر مساء السبت، تحمل أوستن مسؤولية التأخير في الإخطار، معترفا بالمخاوف بشأن الشفافية، قائلا: "أدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل مناسب.. إنني ألتزم بالقيام بعمل أفضل، لكن من المهم أن أقول: هذا كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".

هذا ووجهت رابطة صحفيي البنتاغون رسالة إلى المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر عبّرت فيها عن غضبها لعدم إطلاع الجمهور ووسائل الإعلام على دخول الوزير لويد أوستن إلى المستشفى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يدعو إلى إقالة وزير الدفاع الأمريكي بسبب دخوله المستشفى دون الإعلان عن ذلك
"أسوشيتد برس": أوستن لا يزال في المستشفى والبنتاغون أظهر افتقارا مذهلا للشفافية بشأن مرضه
أمريكا تبعث لإيران رسالة وعرض تسوية كبرى في المنطقة!
إسرائيل لن تكون لها اليد العليا إذا شنت عملية واسعة ضد لبنان! تقرير أمريكي!
ثلاثة متهمين رئيسيين في قضية إغتيال الجنرال قاسم سليماني!
دعوة لتشكيل "جيش أوروبي موحد".. هذه مهمته
إيران: 96 متهما أميركيا في ملف اغتيال قاسم سليماني
مطالبة إيطالية لتشكيل جيش أوروبي موحد!
إعصار مدمر يضرب جنوب الولايات المتحدة
الكونغرس يوجه رسالة لبايدن حول خطاب حالة الاتحاد!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك