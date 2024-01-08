إسرائيل لن تكون لها اليد العليا إذا شنت عملية واسعة ضد لبنان! تقرير أمريكي!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

صرّحت صحيفة واشنطن من خلال تقرير لها، أن إسرائيل ستواجه صعوبة في أن تكون لها اليد العليا في صراع الشرق الأوسط إذا شنت عملية واسعة النطاق ضد لبنان.وأوضحت الصحيفة عن مصادر واستنادا لمعلومات استخباراتية أمريكية أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذروا في محادثات شخصية، السلطات الإسرائيلية في أكثر من مناسبة من التصعيد على الحدود مع لبنان.وكشفت، إنه استنادا إلى بيانات من وكالة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تشير إلى أنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن يحقق انتصارا، لأنه سيتعين عليه توزيع الموارد العسكرية على عدة جبهات، مع أخذ في الاعتبار الوضع في قطاع غزة، بل وأكثر من ذلك إشراك سلاح الجو، الذي هو بالتالي مرهق.ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه منذ بداية تفاقم الوضع في الشرق الوسط، تدرس إسرائيل إمكانية توجيه ضربة وقائية لـحزب الله اللبناني ويمكنها نقل القوات المنسحبة من غزة إلى الشمال بعد أن تستريح وتستعد لهجوم، لتبدأ مرحلة جديدة من العمليات العسكرية.وتابعت الصحيفة إن الولايات المتحدة تعمل على ثني الدولة العبرية عن ذلك بسبب مخاوف من أنها ستجر إيران، وكذلك الجماعات الأخرى، إلى الصراع، وتجبر واشنطن على اللجوء إلى رد عسكري إلى جانب إسرائيل.وأعرب مسؤولون أمريكيون خلال حديثهم مع السلطات الإسرائيلية،، عن استيائهم من هجمات إسرائيل على مواقع الجيش اللبناني، الذي تدعمه الولايات المتحدة.