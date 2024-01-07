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مطالبة إيطالية لتشكيل جيش أوروبي موحد!


  طلب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، من الاتحاد الأوروبي تشكيل جيش أوروبي موحد، لحفظ السلام في أوروبا.
وصرّح تاياني في حديث لصحيفة La Stampa، إن الأولوية بالنسبة لحزب "فورزا إيطاليا"، الذي يقوده تاياني هي التعاون الأوروبي الأوثق في مجال الدفاع.
وأوضح، إذا أردنا أن نكون حاملي السلام في العالم كله فنحتاج إلى جيش أوروبي. إنه شرط أساسي لممارسة السياسة الخارجية الأوروبية الفعالة. وفي عالم يتواجد فيه لاعبون أقوياء مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والأزمات الممتدة من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في هذا العالم لا يمكن حماية المواطنين الإيطاليين أو الألمان أو الفرنسيين أو السلوفينيين إلا من خلال ما هو موجود بالفعل، وهو الاتحاد الأوروبي.
وختم حدبثه، لذلك يجب أن يكون الدفاع والجيش المشترك حقيقة ملموسة. ولا يمكن تأجيلها، مشدداً على أن تشكيل الجيش يجب أن يجعل الاتحاد الأوروبي جاهزا لـ الحفاظ على السلام والمتابعة والردع وكذلك توحيد الجهود بشكل سريع وواضح وإنفاق الأموال بشكل أفضل ومعا.
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