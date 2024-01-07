إعصار مدمر يضرب جنوب الولايات المتحدة

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ضرب إعصار مدمر وسط مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء السبت، بعد وقت قصير من إصدار الأرصاد الجوية تحذيرا من عاصفة قوية ستجتاح المنطقة.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولم يتم الإبلاغ سوى عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متفرق بسبب الإعصار، الذي وثقوه العديد من السكان ونشروه على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.وتشكل إعصار فوق الأرض وهبط غرب شارع لاس أولاس والممر المائي الساحلي. وقالت شرطة فورت لودرديل لشبكة "CBS News"، إنه مع اكتساب الإعصار قوة، اصطدم ببعض الهياكل وخطوط الكهرباء والسفن البحرية في المنطقة المجاورة.ثم تحرك الإعصار سريعا شرقا حتى وصل إلى المحيط، ولم يعد يؤثر على الأرض. واستجابت شركة "Fort Lauderdale Fire Rescue" لنداءات سفينة متضررة في "1 Las Olas Circle"، ومنزل متضرر في "1733 SE 10th Street".وقام أحد زوارق الإطفاء والوحدات البرية بفحص السفن داخل حوض لاس أولاس، وأكد عدم وجود أي خسائر بشرية.