قلق أمريكي من إحتمال عودة ترامب للسلطة

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طلب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، من الرئيس الحالي جو بايدن وأنصاره إلى تكثيف الحملة الانتخابية، بسبب شعوره بالقلق من احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وأعربت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر، بقولها إن أوباما تحدث مباشرة مع بايدن ومساعديه حول ضرورة إعادة هيكلة الحملة وضرورة منح حملة بايدن سلطة اتخاذ القرارات دون استشارة البيت الأبيض.وأوضحت المصادر إلى أن أوباما تحدث شخصيا مع بايدن حول هذا الموضوع خلال عشاء خاص في البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة ولم يتم الإعلان عنه علنا.ونصح أوباما حملة بايدن الإنتخابية بأن تكون أكثر عدوانية لتصبح أكثر مرونة في مواجهة المنافسة الشديدة من جانب الجمهوريين، الذين من المرجح أن يكون ترامب في صلب المنافسة، وأوصى أوباما أيضا بأن يطلب بايدن المشورة من الأعضاء السابقين في حملته، التي أدارت حملة إعادة انتخاب ناجحة في عام 2012.ومن الجدير بالذكر، أنه في 25 أبريل من العام الماضي، أعلن الزعيم الأمريكي جو بايدن، ممثل الحزب الديمقراطي، أنه سيسعى لإعادة انتخابه لأعلى منصب رسمي، كما أعلن ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022، وهو المرشح الأرجح للحزب الجمهوري.