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كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة بمحاذاة حدود جارتها الجنوبية


أطلقت كوريا الشمالية، السبت، 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي غداة دفعة أولى أطلقتها بوينغ يانغ ما استدعى ردا من سيول مع تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية بأن  قوات كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية بين الساعة 16,00 و17,00 تقريبا بين الساعة السابعة والثامنة ت-غ، محذرة بيونغ يانغ من مواصلة عمليات القصف هذه. وكانت بوينغ يانغقد أطلقت الجمعة أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتي يونبيونغ وبانغيوندو الواقعتين جنوب حدود بحرية قائمة بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين. ويسكن الجزيرتين عدد قليل جدا من الأشخاص. حيث أٌبلغ سكان الجزيرتين الانتقال إلى الملاجئ وعلقت حركة العبارات في تصعيد عسكري يعد من الأخطر في شبه الجزيرة الكورية منذ قصفت بوينغ يانغ إحدى الجزيرتين في 2010.

وتعتبرالعلاقات بين الكوريتين حاليا في أحد أدنى مستوياتها منذ عقود بعدما كرّس كيم وضع بلاده كقوة نووية في الدستور وأجرت بلاده سلسلة اختبارات على العديد من الصواريخ البالستية المتطورة العابرة للقارات. ومن الجدير بالذكر أن في  2023، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الصواريخ البالستية، في انتهاك للعديد من قرارات الأمم المتحدة التي تمنع بيونغ يانغ من تطوير هذه التكنولوجيا.

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كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة بمحاذاة حدود جارتها الجنوبية
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