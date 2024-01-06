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إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا، والصحة العالمية تؤكد على إرتداء الأقنعة والتطعيم!


 حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان.
ونشر تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة.
كما دعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.
وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية، استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات.
كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.
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