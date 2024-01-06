إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا، والصحة العالمية تؤكد على إرتداء الأقنعة والتطعيم!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان.ونشر تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة.كما دعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية، استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات.كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.