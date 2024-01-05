القاء القبض على بعض المتورطين باعتداءات كرمان الارهابية

اعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي القاء القبض على بعض العناصر الضالعين والمتورطين في التفجيرات الارهابية في كرمان قائلا انه تم العثور على خيوط جيدة عمن يقفون خلف هذه التفجيرات.

وقال وزير الداخلية اليوم الجمعة ان الاجهزة الامنية قد توصلت الى خيوط جيدة جدا وتم القاء القبض على بعض الضالعين في هذا الحدث.

واضاف وحيدي ان الأجهزة الأمنية تتولى امر هذه القضية الان وستنشر المعلومات لاحقا، وان التنظيمات الارهابية التي ترعاها الانظمة الداعمة للارهاب هي تحت قبضة اجهزة الامن الايرانية وسيتم التعامل معها سريعا.

واوضح وزير الداخلية الايراني ان هناك 54 امراة و34 رجلا بين الشهداء و12 منهم المهاجرين الافغان. و10 منهم دون العاشرة من العمر.