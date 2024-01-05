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جيش الإحتلال يقصف جنوب لبنان بنوع جديد من القنابل الفوسفورية!


صرّحت التقارير الروسية بأن الطيران الحربي االصهيوني والمدفعية عاودا القصف على عدد من القرى في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه تم استخدام نوع جديد من القنابل الفوسفورية الدخانية.
وذكرت التقاريرأن القصف المدفعي إستهدف أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط، فيما شن الطيران غارتين بين بلدتي شيحين ومجدل زون في القطاع الغربي.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الحدب في بلدة عيتا الشعب، وتطايرت شظايا الصواريخ على موقع الجيش في المنطقة.
ومنذ ساعات صباح اليوم، حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
وتفاقم القصف المدفعي الإسرائيلي ليل أمس، إذ أطلقت المدفعية الثقيلة قذائف استهدفت أطراف بلدات: الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، طيرحرفا، الضهيرة، حولا ومارون الراس.
واستخدم الجيش الإسرائيلي نوعا لم يستخدمه من قبل من القنابل الفوسفورية الدخانية التي سقط عدد منها في بلدتي الخيام و كفركلا في القطاع الشرقي مما ادى إلى إغراق أحياء كاملة بالدخان الأبيض. وحسب الخبراء تعادل القذيفة الواحدة ٥ قذائف كانت تستخدم سابقا.
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جيش الإحتلال يقصف جنوب لبنان بنوع جديد من القنابل الفوسفورية!
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