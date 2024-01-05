الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني: سليماني مفخرة لإيران والعالم الإسلامي، وطوفان الأقصى نهاية الكيان الصهيوني


صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال كلمة له في مراسم تشييع شهداء هجوم مدينة كرمان، اليوم الجمعة إن قاسم سليماني مفخرة لمدينة كرمان وإيران والعالم الإسلامي.
وأوضح رئيسي ، أن أهالي محافظة كرمان هم شعب ثوري يتحلى بالبصيرة وهو متواجد دوما في الساحة وله أداء مشرف في الاختبارات.
وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي تمسك بزمام المبادرة، وهي التي تختار الزمان والمكان المناسبين للرد، مشيرا إلى أن "نهاية عملية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني.
وأكد الرئيس الإيراني أن حقد الأعداء على اسم وصورة ومرقد وزوار الحاج قاسم سليماني جاء بسبب عظمة انجازاته، وأن العدو أراد بعد 75 من احتلال فلسطين عبر استغلال الديانة اليهودية، إنشاء خلافة إسلامية مزيفة في منطقتنا أيضا واستغلال اسم الإسلام، وسعى إلى استيلاء داعش العميل على العراق وسوريا لكنه الشهيد الحاج قاسم سليماني قام بتنظيم صفوف تيار المقاومة في المنطقة وضاق الخناق على الصهاينة الذين شعروا بأنهم قد احيط بهم ولا يمكنه أن يستمر في عدوانه، وقد اضطر للتراجع.
وأكد رئيسي الجمهورية على أن فلسطين هي المنتصرة اليوم في المنطقة والكيان الصهيوني قد هزم أيضا في هذه المعركة، وأن عظماء المقاومة قد أطلقوا اسم شهيد القدس على الشهيد الحاج قاسم سليماني، وهذه هي الحقيقة وما نراه اليوم من المقاومة هو بفضل جهود ومقاومة الحاج قاسم سليماني.
في السياق ذاته، أكد القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي إلحاق هزائم مدوية خلال السنوات الماضية بأمريكا، مشددا على أنهم سيثأرون لكل قتلاهم.
وأشار اللواء سلامي إلى تنظيم داعش الإرهابي ومخططاته للسيطرة على الدول الإسلامية، وقال إن اليوم لا يسيطر داعش على أي مكان وهؤلاء الإرهابيين يعملون كعملاء لأمريكا.
واضاف: إن كنتم شجعانا تعالوا وقاتلونا، مؤكدا: لن نترك الساحة حتى نثأر لجميع شهداءنا وهذه الحشود لا تخاف الحرب ومؤمنة بالشهادة.
وأعلنت الحكومة الإيرانية أمس الخميس، الحداد العام في البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان. وأسفر الهجوم عن 84 قتيلا و284 إصابة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جيش الإحتلال يقصف جنوب لبنان بنوع جديد من القنابل الفوسفورية!
الرئيس الإيراني: سليماني مفخرة لإيران والعالم الإسلامي، وطوفان الأقصى نهاية الكيان الصهيوني
انباء اولية عن انفجار زورق حربي يمني مفخخ انفجر قرب بارجة امريكيّة في البحر الاحمر.
بعد تفجيري كرمان، إيران تعلن عن قرارات عدة
تصريح لجنرال فرنسي، الناس في أوربا ليست مستعدة للموت من أجل أوكرانيا!
تفجير كرمان الأول نفذه انتحاري وداعش تتبنى العملية
تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي
الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في إيران
مستشار أوكراني سابق، حان وقت الإطاحة بزيلينسكي وإحياء السلام مع روسيا!
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يدعو قيادة الجيش إلى لقاء عاجل!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك