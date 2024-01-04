بعد تفجيري كرمان، إيران تعلن عن قرارات عدة

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أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، عن عدد من القرارات بشأن التفجيرين في محافظة كرمان.وطبقاً لما أوردته وكالة فارس، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني اجتماعا صباح اليوم، واتخذ القرارات الآتية، وهي على أجهزة الاستخبارات أن تتعقب بسرعة الأدلة التي حصلت عليها من هذه العملية الإرهابية حتى تصل إلى مرتكبيها المرتزقة وتكشف هويتهم.وتضمنت القرارات التحديد بدقة والإبلاغ عن دور العقول المفسدة التي كانت على الدوام تدعم الإرهابيين في الاستهداف الأعمى للنساء والرجال والأطفال الأبرياء في مختلف نقاط العالم، في هذا الحادث الإرهابي، وعلى المؤسسات ذات الصلة التحرك حيال الاحداث المحتملة لمنع وقوعها والتعامل بحزم مع المرتكبين والآمرين والداعمين لهذه الجريمة وانزال العقاب العادل بهم. ونقلا عن مصدر مطلع اليوم الخميس، أشارت التحقيقات وتسجيل كاميرات المراقبة في محافظة كرمان الإيرانية إلى وجود انتحاري خلف أحد التفجيرين كحد أدنى.وأعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، يوم حداد عام في البلاد على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان، حيث أسفر هذا الهجوم عن 84 قتيلا و284 إصابة، أدخل 195 منها إلى المستشفى، وفق إرنا.