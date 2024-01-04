تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وجاء في الأمر الأميري، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، مضيفا أنه بعد المشاورات تم تعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وذكر أنه جرى تكليف رئيس مجلس الوزراء بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينهم.

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد قبل، في 20 ديسمبر الماضي، استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي دعاها إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.