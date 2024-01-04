الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي في إيران

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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا المدنيين في إيران مؤخرا، وأعربت عن تعازيها الحارة لإيران وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وقد أعلنت الحكومة الإيرانية يوم الرابع من يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من ضريح الشهيد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.ووفقا لآخر الإحصائيات فقد إستشهد أكثر من 103 أشخاص وجرح 173 آخرون في العمل الإرهابي الذي تزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال سليماني ورفاقه في مطار بغداد عام 2019.وأكدت الطوارئ الإيرانية أن التفجيرين وقعا في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.