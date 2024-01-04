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رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يدعو قيادة الجيش إلى لقاء عاجل!


دعا رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك مجدداً، قيادة الجيش السوداني من أجل لقاء عاجل لبحث سبل وقف الحرب وإنقاذ السودان من التفتت.
وأوضح حمدوك عبر منصة إكس يوم الأربعاء قائلاً، لسنا الدولة الوحيدة التي تتعرض لتجربة حرب، ولكن الشعوب الحية هي التي تحول الكوارث إلى فرص لصناعة مستقبل باهر، لذلك أجدد دعوتي إلى قيادة القوات المسلحة للقاء عاجل نتدبر فيه سبل وقف الحرب وإنقاذ بلادنا من التفتت.
وعبّر عن سعادته بالتوصل إلى إعلان في أديس أبابا مع قوات الدعم السريع، قائلا إن نتائجه ستعيننا حتما في مساعي وقف الحرب بالسودان.
وأشار إلى أن أهم نتائج اجتماعه بأديس أبابا الاستعداد التام لقوات الدعم السريع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وتدابير حماية المدنيين وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم وإيصال العون الإنساني والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق.
وأضاف حمدوك بأنه خلال اجتماعاته مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عقد نقاشا سودانيا صريحا حول الحرب العبثية وآثارها الكارثية وما يتعرض له المدنيون من ويلات في كل أنحاء الوطن.
وفي السياق ذاته، حميدتي أعلن الثلاثاء خلال اجتماع مع حمدوك في أديس أبابا أنه مستعد لعقد اتفاق سلام اليوم قبل غد، معتبرا أن الطرف الآخر ليس مستعدا لذلك، في إشارة إلى الجيش السوداني.
ومن الجدير بالذكر، أن الحرب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قد إندلعت في أبريل 2023 بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
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