الخارجية الالمانية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان على وجه السرعة!

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم محذرة من تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس بعد مقتل الرجل الثاني في الحركة الإسلامية، ودعت رعاياها إلى مغادرة لبنان على وجه السرعة.وذكرت الوزارة عبر موقعها على الانترنت، لا يمكن إستبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصا بعد إغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في منطقة بيروت في 2 يناير 2024. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولا إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت.وأكدت على أن، الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرة هذا البلد بأسرع وسيلة ممكنة. وتم تعمبم التحذير بعد اجتماع وحدة الأزمات التابعة للحكومة الألمانية اليوم.ومن الجدير بالذكر، أن ألمانيا قد أصدرت تحذيرا من السفر إلى لبنان في اكتوبر الماضي، عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.