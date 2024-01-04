البيت الأبيض يصرّح، حماس ما تزال تملك قدرات كبيرة في غزة

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صرّح البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة داخل غزة بعد حوالي 3 أشهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.وذكر الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكّله حماس هدف يمكن تحقيقه بالنسبة إلى إسرائيل، لكنها قد لا تتمكّن من محو المجموعة من الوجود.وفي تصريح سابق، أوضح القيادي بحركة حماس محمود المرداوي في تصريح لموقع القاهرة 24 المصري، إن هناك تخبطا في مجلس الحرب الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية لدى الجيش الإسرائيلي.وبيّن محمود المرداوي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يحاولان تصدير مشهد الانتقام والثأر لمقاتليهم ما أوقعهما في تخبط شديد اتضح بعد فترة.وأضاف، لا شك أن هذا أسفر عن تراجعهما وإعادة تعريفهما للأهداف العسكرية من وراء العملية.وتابع المرداوي قائلا، ومن جانب آخر نرى أيزنكوت أقل منهم تمسكا بهذه الشعارات التي يرغبون منها تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وهو يؤيد وجهة النظر الأمريكية وأهمية تحقيق نجاحات في ملف الأسرى واعتباره أولوية لإسرائيل في هذا الوقت بديلا عن الاستمرار في العملية العسكرية.