أمريكا تعلن مواصلة سعيها لـهزيمة روسيا في أوكرانيا



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نفيها بأن تكون الولايات المتحدة قد غيرت أهداف سياستها في أوكرانيا من الانتصار الكامل على روسيا إلى تعزيز موقف كييف في مفاوضات السلام المحتملة.ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ما جاء في تقرير مجلة بوليتيكو العام الماضي الذي أشار إلى أن التحول في التركيز الذي زُعم أنه أعقب فشل الهجوم المضاد الأوكراني يعني موافقة فعلية على التنازلات الإقليمية لروسيا.وفي معرض جوابه عن سؤال حول هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي، "لا، هذا ليس صحيحا. هذا ليس صحيحا".وذكرت صحيفة بوليتيكو أنه في العام الانتخابي، لا يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بفشل المسار الذي تم اختياره في البداية والتصريح علانية عن تغييره.وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.