الاتحاد الأوروبي يندد بالعمل الإرهابي في إيران

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ندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره عملا إرهابياً بعد التفجيرين اللذين شهدهما جنوب شرق إيران في كرمان تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.وذكر المتحدث بإسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع الشعب الإيراني، منددا بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.وأكد بوجوب محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم الرابع من يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الشهيد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.كما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن عدد ضحايا انفجارات كرمان الإيرانية ارتفع إلى 211.