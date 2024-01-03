أمريكا تنفي تورطها بالعمل الإرهابي في إيران

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أعلنت الولايات المتحدة بعدم ضلوعها أو تورط إسرائيل في التفجيرين بجنوب إيران قرب مرقد الشهيد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام في غارة أمريكية في العراق.وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال في التفجيرين، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف". وتابع، لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار.وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بالعقاب، وشدّد بأن كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم.وشهدت إيران، اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين في كرمان قرب روضة الشهيد القائد قاسم سليماني اسفرتا عن عشرات الشهداء والجرحى، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق.