الكشف عن نوعية التفجير الارهابي الذي وقع قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان الايرانية

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء استشهاد نحو 80 شخصا جراء انفجارين وقعا قرب مرقد الشهيد اللواء قاسم سليماني تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاده بضربة جوية أميركية في العراق.

وقال مسؤول طبي ب‍كرمان لوسيلة إعلامية أن "الانفجارين ناجمين عن عبوتين مفخختين".

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن "سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته".

وقال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي إن "انفجاري كرمان هجوم إرهابي".

وتحدث التلفزيون الإيراني عن وقوع إصابات جراء تدافع أشخاص عقب الانفجار،