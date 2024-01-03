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أردوغان سيناقش رئيسي بمقترحات بخصوص حرب غزة


  أعلنت مصادر تركية،  بأن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان سينقل لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يصل إلى أنقرة في زيارة الخميس، مقترحات تركيا بشأن التسوية بغزة.
وذكرت صحيفة ستار التركية إن أردوغان سيبحث مع ضيفه الأول في هذا العام الهجمات الإسرائيلية على غزة والعلاقات الثنائية، مضيفا أن الزعيمين سيعقدان أولا لقاء على انفراد، يليه الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى.
وأوضحت الصحيفة إلى أن أحد البنود ذات الأولوية على أجندة اللقاء بين أردوغان ورئيسي سيكون الهجمات الإسرائيلية على غزة، حيث سيناقش الرئيسان ما يمكن فعله لإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وسينقل أردوغان إلى نظيره الإيراني مقترحات تركيا لحل المشكلة.
وأضافت بإن الاجتماع سيشهد كذلك تقييما للخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والصناعة الدفاعية، كما سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة الأناضول أنه في حين يتوقع بحث القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا وجنوب القوقاز وأفغانستان خلال الزيارة، فإن التعاون الملموس في مكافحة الإرهاب يبرز في الصدارة باعتباره أحد توقعات تركيا المحددة من إيران.
وبيّنت الوكالة أنه هناك آليات حوار بين وزارتي الداخلية في البلدين، لكن رغم وجود تفاهم عام، تشير  مصادر دبلوماسية إلى أن تركيا تتوقع أيضا خطوات إضافية من إيران في هذا المجال.
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