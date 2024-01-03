مصر تبلغ إسرائيل قرارها، بعد إغتيال صالح العاروري

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء قتل صالح العاروري.وذكرت على موقع إكس، مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري.وفي السياق ذاته، أبلغت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب إغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في انفجار مساء أمس الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة حماس هناك.ومن الجدير بالذكر، أن مصر وقطر تقوم بدور الوساطة للتوصل إلى تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإقامة هدنة إنسانية.