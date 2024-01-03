إيران تحمل إسرائيل تبعات إغتيال صالح العاروري

حيث أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إلى جانب اثنين من قادة كتائب القسام.
وأوضح كنعاني أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد عجزه وهزيمته خلال طوفان الأقصى.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الجريمة انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، محملا إسرائيل وداعميها تبعات هذه المغامرة الجديدة.
وفي السياق ذاته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل بعد اغتيالها قادة من حماس بينهم صالح العاروري. فيما باشرت وزارة الخارجية بتحضير الشكوى العاجلة.
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