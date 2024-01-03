إيران تحمل إسرائيل تبعات إغتيال صالح العاروري



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

وجّهت وزارة الخارجية الإيرانية إدانة شديدة مساء اليوم على خلفية إغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركةحماس صالح العاروري في بيروت، مؤكدة أن إسرائيل وداعميها يتحملون تبعات هذه المغامرة الجديدة.حيث أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إلى جانب اثنين من قادة كتائب القسام.وأوضح كنعاني أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد عجزه وهزيمته خلال طوفان الأقصى.وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الجريمة انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، محملا إسرائيل وداعميها تبعات هذه المغامرة الجديدة.وفي السياق ذاته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل بعد اغتيالها قادة من حماس بينهم صالح العاروري. فيما باشرت وزارة الخارجية بتحضير الشكوى العاجلة.