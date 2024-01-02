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رسميا.. السعودية تبدأ عضويتها في مجموعة "بريكس" بشكل كامل


أعلن التلفزيون السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أعلنت بدء عضويها رسميا في مجموعة "بريكس" بشكل كامل.

وأعلنت "بريكس"، التي كانت حتى اليوم تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، خلال قمتها في جوهانسبرغ في اب الماضي، على انضمام السعودية إلى جانب الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارا من العام 2024.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مشاركته في قمة جوهانسبورغ، إن "السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة "بريكس"، مضيفا أن السعودية تؤكد "أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي".

واستلمت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في هذا العام، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بهذه المناسبة: "لقد انضمت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى بريكس كأعضاء جدد كاملي العضوية. وهذا يدل بشكل مقنع على تزايد هيبة هذه المجموعة وتعزز دورها في الشؤون العالمية. سنتخذ كل الخطوات الممكنة، لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أشكال أنشطتها".

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رسميا.. السعودية تبدأ عضويتها في مجموعة "بريكس" بشكل كامل
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