انفجار يهز العاصمة بيروت

وقع انفجار عنيف، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وتضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجار، إذ أشارت مصادر أمنية إلى انه ناجم عن سيارة مفخخة، في حين قالت مصادر أخرى أن الانفجار وقع عقب استهداف طائرة مسيرة لسيارة في منطقة معوّض في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

من جهتها، لم تعلن الجهات الأمنية المختصة في لبنان أي تفاصيل حول الحادث.

ومن المعروف أن الضاحية الجنوبية هي أحد معاقل "حزب الله".